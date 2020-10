Coronavirus, Ursula von der Leyen in auto-isolamento (Di lunedì 5 ottobre 2020) Coronavirus, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in auto-isolamento per un contatto con una persona positiva. La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è in auto-isolamento dopo essere stata a contatto con un soggetto positivo al Coronavirus. Ursula von der Leyen A dare la notizia è la stessa Ursula von der Leyen, che con un tweet condiviso sul suo profilo ufficiale ha reso noto di aver preso parte ad un incontro al quale era presente una persona poi risultata positiva al Coronavirus. “Sono stata informata di aver partecipato ad un incontro, martedì, a ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 5 ottobre 2020), la Presidente della Commissione europeavon derinper un contatto con una persona positiva. La Presidente della Commissione europeavon derè indopo essere stata a contatto con un soggetto positivo alvon derA dare la notizia è la stessavon der, che con un tweet condiviso sul suo profilo ufficiale ha reso noto di aver preso parte ad un incontro al quale era presente una persona poi risultata positiva al. “Sono stata informata di aver partecipato ad un incontro, martedì, a ...

