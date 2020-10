Corona virus: Italia, 58903 attualmente positivi (+1474 in un giorno) con 36002 decessi (16) e 232681 guariti (767). Totale di 327586 casi (2257) Dati della protezione civile. La Stampa: positività del direttore Massimo Giannini al tampone (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. Massimo Giannini, direttore del quotidiano La Stampa, è positivo al test Corona virus. Lo ha comunicato lui stesso. L'articolo Corona virus: Italia, 58903 attualmente positivi (+1474 in un giorno) con 36002 decessi (16) e 232681 guariti (767). Totale di 327586 casi (2257) <small class="subtitle">Dati della protezione ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 5 ottobre 2020)odierni diffusi dal dipartimentodel quotidiano La, è positivo al test. Lo ha comunicato lui stesso. L'articoloin un) con(16) e(767).di) ...

Advertising

Eleonora7711 : @azangrillo INFORMATEVI PER DIO! Positivi al corona virus vuol dire essere positivi al comune raffreddore. Va spe… - Eleonora7711 : @gigica59 @azangrillo INFORMATEVI PER DIO! Positivi al corona virus vuol dire essere positivi al comune raffreddor… - Eleonora7711 : @MagaMagaoz @azangrillo Positivi al corona virus vuol dire essere positivi al comune raffreddore. Va specificato i… - alexcobra11 : @DaniloServadei @_alex91_ intanto oggi Murai ha dato i dettagli del 17° incontro sulle problematiche e la prevenzio… - maxxfishh : @SoloMilan68 @itselisy Ivan la situazione corona virus è in evoluzione rispetto a quando si è adottato il protocoll… -