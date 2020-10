Colombia | infarto per Rene Higuita Poi la smentita del figlio | “Esami di routine”

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Apprensione in, dove è circolata la voce inerente a possibili problemi di salute per René. Certi rumors trapelati affermavano un possibileda parte dell’ex portiere, fino a quanto ilAndres ha deciso di fare chiarezza con un video pubblicato sulle reti social per chiarire tutto questo: “Buonasera a tutti. Qualche minuto fa è trapelata una notizia che diceva che mio padre aveva avuto un attacco di cuore. Ci tengo a precisare che questo è totalmente falso. Mio padre è a Puerto Berrío, da quando è partito dove si trovava per sottoporsi a un elettrocardiogramma come esame di routine. Ringrazio tutti per la vostra preoccupazione”.