Caos Trapani, la verità di Biagioni: "Mi sarei dimesso martedì senza chiedere e pretendere nulla"

E' notte fonda per il Trapani. La compagine granata, che nella giornata di ieri non si è presentata a Catanzaro per disputare la seconda giornata - situazione già avvenuta una settimana fa sia in campionato contro la Casertana che in Coppa Italia contro il Brescia -, verrà definitivamente esclusa dal campionato di Serie C. Nella giornata di sabato, il capitano Felice Evacuo ha firmato la risoluzione contrattuale e subito dopo sono arrivate le dimissioni del tecnico Daniele Di Donato, richiamato perché ancora sotto contratto. Il nuovo allenatore Oberdan Biagioni, che non è mai stato tesserato, ai microfoni del 'Giornale di Sicilia', ha voluto raccontare la sua verità, rigettando a pieno le critiche di chi lo vorrebbe tra i responsabili della fine della società siciliana.

