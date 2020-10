Calciomercato LIVE | poche ore al gong | Chiesa alla Juventus | tutte le trattative

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 ottobre 2020)ore al. Ilè arrivato nella fase decisiva, si concludono le ultime operazioni. Molto attive anche le big che si preparano a definire interessanti, si preannuncia un campionato molto più equilibrato e con tante squadre in corsa per vincere lo scudetto. Poi bagarre per le posizioni in Europa e, ovviamente, per evitare la retrocessione. Eccolein tempo reale su CalcioWeb. 8.55 – E’ fatta. Grande colpo dellache si è assicurata le prestazioni di Federico. Dopo aver definito le cessioni di De Sciglio e Douglas Costa (ritorno al Bayern Monaco), i bianconeri hanno chiuso l’accordo ...