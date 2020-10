Calcio: per la prima volta nella storia lo stadio San Siro di Milano ospita un match di Serie A femminile (Di lunedì 5 ottobre 2020) Per la prima volta nella storia San Siro ospita un match di Serie A femminile La Serie A femminile arriva nel tempio del Calcio italiano: per la prima volta nella storia, infatti, un match del massimo campionato italiano femminile si disputa sul prato dello stadio Giuseppe Meazza, noto anche come San Siro, di Milano. La partita, in programma nella serata di lunedì 5 ottobre e visibile su Sky Sport con diretta a partire dalla 20,45, vede protagoniste Milan e Juventus, due delle compagini più attrezzate per ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Per laSanundiLaarriva nel tempio delitaliano: per la, infatti, undel massimo campionato italianosi disputa sul prato delloGiuseppe Meazza, noto anche come San, di. La partita, in programmaserata di lunedì 5 ottobre e visibile su Sky Sport con diretta a partire dalla 20,45, vede protagoniste Milan e Juventus, due delle compagini più attrezzate per ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio per Caso Napoli: senza compromesso non si gioca. Il calcio è a parte, il governo così lo condanna Corriere della Sera Prima sconfitta in campionato per il Tavagnacco: il Brescia vince 1 a 0

Per la terza gara consecutiva tra campionato e Coppa Italia, il Tavagnacco va sotto. Succede dopo un minuto e mezzo. Il Brescia si conquista un calcio d’angolo e il traversone di Cristina Merli è ...

Florenzi: "Al Psg riesco a esprimere il mio calcio, il campo non mente"

Adesso dobbiamo dare il meglio per il calcio italiano. Quando cantiamo l'inno, sentendo solo noi, è stato come se cantassimo davvero per tutta una nazione. Avrà un significato straordinario".

