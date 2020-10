Calcio al tempo del Covid. Juve-Napoli non si disputa: scoppia il caso (Di lunedì 5 ottobre 2020) 45′ di attesa e il verdetto: il Napoli non si è presentato allo Stadium e la Juventus vince a tavolino per 3-0. Quello che è accaduto ieri potrebbe avere riflessi pesanti sulla stagione calcistica ed ha provocato un vero e proprio caos, un cortocircuito fra la politica ed il mondo del Calcio. Il Ministro Speranza ha difeso la scelta delle autorità sanitarie campane di non dare il via al club partenopeo per la trasferta a Torino, ma la Lega di Serie A protesta e ribadisce che la partita di sarebbe dovuta disputare. Il caso Ieri sera allo Stadium di Torino erano presenti la Juventus al completo e gli arbitri. Non il Napoli, che era stato messo in quarantena per due calciatori risultati positivi al Covid. Attesi 45′ ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020) 45′ di attesa e il verdetto: ilnon si è presentato allo Stadium e lantus vince a tavolino per 3-0. Quello che è accaduto ieri potrebbe avere riflessi pesanti sulla stagione calcistica ed ha provocato un vero e proprio caos, un cortocircuito fra la politica ed il mondo del. Il Ministro Speranza ha difeso la scelta delle autorità sanitarie campane di non dare il via al club partenopeo per la trasferta a Torino, ma la Lega di Serie A protesta e ribadisce che la partita di sarebbe dovutare. IlIeri sera allo Stadium di Torino erano presenti lantus al completo e gli arbitri. Non il, che era stato messo in quarantena per due calciatori risultati positivi al. Attesi 45′ ...

