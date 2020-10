Bergamo, grave incidente stradale: muore bimbo di 10 anni (Di lunedì 5 ottobre 2020) A Treviglio, nel bergamasco, in un grave incidente ha perso la vita un bambino di 10 anni. La madre è ricoverata in gravi condizioni. Un grave incidente a Treviglio, città in provincia di Bergamo, in Lombardia. Intorno alle ore 13 di lunedì 5 ottobre, in via Bergamo, presso la ditta Mauri formaggi, si sono scontrate … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) A Treviglio, nel bergamasco, in unha perso la vita un bambino di 10. La madre &e; ricoverata in gravi condizioni. Una Treviglio, citt&a; in provincia di, in Lombardia. Intorno alle ore 13 di luned&i; 5 ottobre, in via, presso la ditta Mauri formaggi, si sono scontrate … L'articolo proviene da .

