Benevento, Foggia puntava un centrale: trattativa sfumata (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si chiude senza ulteriori colpi in entrata il calciomercato del Benevento. Eppure la società giallorossa avrebbe provato a regalare un altro rinforzo a Filippo Inzaghi. Pasquale Foggia avrebbe infatti cercato di portare nel Sannio il difensore Montassar Talbi. Il direttore sportivo della Strega avrebbe trattato il centrale del Caykur Rizespor, facendo leva su un contratto in scadenza nel 2021. Alla fine, però, il tunisino classe 1998 nato a Parigi è rimasto nel club turco con sede a Rize. Su Talbi, tra l’altro, c’era anche l’interessamento del Torino. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si chiude senza ulteriori colpi in entrata il calciomercato del. Eppure la società giallorossa avrebbe provato a regalare un altro rinforzo a Filippo Inzaghi. Pasqualeavrebbe infatti cercato di portare nel Sannio il difensore Montassar Talbi. Il direttore sportivo della Strega avrebbe trattato ildel Caykur Rizespor, facendo leva su un contratto in scadenza nel 2021. Alla fine, però, il tunisino classe 1998 nato a Parigi è rimasto nel club turco con sede a Rize. Su Talbi, tra l’altro, c’era anche l’interessamento del Torino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

RadioRadioWeb : ?? Il campionato è all’inizio e Pippo Inzaghi, Foggia e Vigorito, sono uomini forgiati e temprati alle imprese più a… - infoitsport : Benevento, Foggia sogna il grande colpo: pazza idea Quagliarella - SAMPaolo61 : Mi auguro non succeda, ma nel caso i fans di #littleviper sono già pronti a scrivere che ormai era vecchio e quest'… - Max_Mogavero : Traffico in uscita nel #Benevento: Foggia deve piazzare sei esuberi in quattro giorni. Antei e Vokic al #Pescara, m… - infoitsport : Benevento, Foggia: 'Soddisfatti del mercato, ma restiamo attenti' -