Armenia-Azerbaijan, altri bombardamenti: il bilancio sale a oltre 200 morti (Di lunedì 5 ottobre 2020) Continuano gli scontri tra Armenia ed Azerbaijan. Solamente ieri, le forze armene hanno bombardato la città di Ganja. morti saliti a oltre 200 Una situazione sempre più delicata quella tra Armenia ed Azerbaijan. Il conflitto, in poco più di una settimana, è tornato ad essere incredibilmente violento, soprattutto nella regione del Nagorno-Karabakh. Solamente ieri, le forze … L'articolo proviene da .

