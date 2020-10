159 casi di Covid nello staff della Commissione Ue. Von der Leyen in isolamento

(Di lunedì 5 ottobre 2020) “Fino a stamani sono stati 159 ipositivi al Coronavirus tra loeuropea. Abbiamo preso tutte le misure precauzionali per quanti sono stati in contatto con le persone colpite” e vengono seguiti precisi protocolli. Lo ha spiegato un portavoce dell’Esecutivo comunitario.Anche la presidenteeuropea, Ursula von Derè in. Aveva fatto il tampone giovedì ed era risultata negativa, ma è stata informata dell’avvenuto contatto con la persona positiva, “solo ieri sera tardi”. Dallafanno sapere: “Stiamo informando tutte le delegazioni” che hanno partecipato al vertice dei leader di giovedì e ...

