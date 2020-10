Vaccino antinfluenzale | come si stanno organizzando le Regioni | quante dosi sono state comprate | quante ne servono e chi ha la precedenza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 ottobre 2020) Lesi difendono dall’attacco della fondazione Gimbe, che in un’analisi sulle scorte diha denunciato insufficienze in settee nelle province autonome di Trento e Bolzano. Le stime però non tengono conto,anticipato dalla stessa fondazione, di una serie di procedure attivate per aumentare le disponibilità (in seguito alle gare di acquisto). Ma anche di altre esigenze: evitare i residui e basarsi su una previsione realistica di partecipazione della popolazione alla campagna vaccinale. “Nessuna Regione resterà indietro, non c’è da allarmarsi, i vacciniarrivando e ne avremo in quantità più che sufficienti per i gruppi target a cuiraccomandati – ...