Trump in video da ospedale | sto meglio

WASHINGTON, 04 OTT - "Sono venuto al Walter Reed perché non mi sentivo tanto bene, ma ora mi sento molto meglio e penso di tornare presto per proseguire la campagna elettorale ma il vero test sarà nei ...

La7tv : #ottoemezzo Trump positivo, Gianrico #Carofiglio: 'Se ci fosse un narratore di questa storia ha introdotto un eleme… - LegaSalvini : TRUMP, LO SFOGO DI SALVINI: 'SE QUALCUNO USA LA MALATTIA COME ARMA POLITICA È UN POVERETTO!' - welikeduel : 'Mussolini fu il primo politico a mettere al centro della scena il corpo del leader, e in questo ha fatto scuola.'… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Trump in video dall'ospedale: 'Sto meglio. Torno presto'. Prudente il medico della Casa Bianca: 'Cauto ottimismo, ma non… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Trump, video dall'ospedale: 'Sto meglio'. Ma il medico della Casa Bianca: 'Non è ancora fuori pericolo' [aggiornamento dell… -