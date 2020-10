Supermercato pieno, crollano enormi scaffali su tutto e tutti: Elane muore a 21 anni (Di domenica 4 ottobre 2020) Tragedia improvvisa dentro un Supermercato: improvvisamente crollano tre enormi scaffali e una commessa rimane schiacciata e muore. la 21enne mortamuore sul posto di lavoro, dopo soli tre mesi dal suo inizio. Era felice Elane della sua nuova occupazione, solo pochi giorni fa mostrava alla cugina la foto del suo completo blu, il segno di riconoscimento di chi lavora dentro il Supermercato Mateus Atacarejo Mix di São Luís, nel nord del Brasile. Aveva soli 21 anni Elane, era piena di sogni da realizzare e da quando aveva trovato il nuovo impiego era ancora più entusiasta. Nonostante il coronavirus, la ragazza con coraggio e pieno senso del dovere, ogni mattina si ... Leggi su chenews (Di domenica 4 ottobre 2020) Tragedia improvvisa dentro un: improvvisamentetree una commessa rimane schiacciata e. la 21enne mortasul posto di lavoro, dopo soli tre mesi dal suo inizio. Era felicedella sua nuova occupazione, solo pochi giorni fa mostrava alla cugina la foto del suo completo blu, il segno di riconoscimento di chi lavora dentro ilMateus Atacarejo Mix di São Luís, nel nord del Brasile. Aveva soli 21, era piena di sogni da realizzare e da quando aveva trovato il nuovo impiego era ancora più entusiasta. Nonostante il coronavirus, la ragazza con coraggio esenso del dovere, ogni mattina si ...

