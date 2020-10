Sangue a Napoli, baby rapinatore ucciso e un'altro arrestato: il figlio di Genny 'a Carogna (Di domenica 4 ottobre 2020) Una notte di Sangue a Napoli, tra sabato 3 e domenica 4 ottobre: un rapinatore è morto e un secondo bandito è stato arrestato, il tutto in un conflitto a fuoco con la polizia che si è svolto nel capoluogo Campano. Gli agenti sono intervenuti per sventare una rapina ai danni di un gruppo di minorenni. A morire è stato uno dei due giovanissimi banditi, mentre il secondo che è stato arrestato, si è appreso, è il figlio di Genny 'a Carogna, l'ultrà del Napoli balzato anni fa agli onori delle cronache prima della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina, nel 2014, quando fu ucciso Ciro Esposito, tifoso del Napoli, da un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Una notte di, tra sabato 3 e domenica 4 ottobre: unè morto e un secondo bandito è stato, il tutto in un conflitto a fuoco con la polizia che si è svolto nel capoluogo Campano. Gli agenti sono intervenuti per sventare una rapina ai danni di un gruppo di minorenni. A morire è stato uno dei due giovanissimi banditi, mentre il secondo che è stato, si è appreso, è ildi'a, l'ultrà delbalzato anni fa agli onori delle cronache prima della finale di Coppa Italia trae Fiorentina, nel 2014, quando fuCiro Esposito, tifoso del, da un ...

