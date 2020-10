Nuove regole treni agosto 2020: cosa cambia per i viaggiatori (Di domenica 4 ottobre 2020) In questi ultimi tempi le regole in tema di distanziamento interpersonale e prevenzione contro eventuali contagi da coronavirus sono cambiate, creando non poca confusione tra i cittadini e tutti coloro che, per una ragione o un’altra, debbono salire su un treno, aereo o autobus. Infatti, c’è una sostanziale disomogeneità nelle prescrizioni applicate nella penisola per combattere la nota pandemia, tanto che ad esempio sugli aerei si può stare vicini senza regole di distanziamento (ma la mascherina va sostituita ogni 4 ore), mentre negli aeroporti occorre mantenere la distanza di un metro. Anche sugli autobus la linea tendenziale è quella della distanza, ma in Lombardia è possibile occupare tutti i posti a sedere. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, in particolare, quali sono le ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 4 ottobre 2020) In questi ultimi tempi lein tema di distanziamento interpersonale e prevenzione contro eventuali contagi da coronavirus sonote, creando non poca confusione tra i cittadini e tutti coloro che, per una ragione o un’altra, debbono salire su un treno, aereo o autobus. Infatti, c’è una sostanziale disomogeneità nelle prescrizioni applicate nella penisola per combattere la nota pandemia, tanto che ad esempio sugli aerei si può stare vicini senzadi distanziamento (ma la mascherina va sostituita ogni 4 ore), mentre negli aeroporti occorre mantenere la distanza di un metro. Anche sugli autobus la linea tendenziale è quella della distanza, ma in Lombardia è possibile occupare tutti i posti a sedere. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, in particolare, quali sono le ...

Europarl_IT : ?? L’intelligenza artificiale fa sempre più parte delle nostre vite, per questo è necessario stabilire regole chiare… - TheCrusadery : RT @LaRoRy1: Siete pronti a: Obbligo di mascherine all’aperto in tutta Italia e in qualsiasi orario della giornata, nuove regole anti assem… - Luciano06815942 : RT @LaRoRy1: Siete pronti a: Obbligo di mascherine all’aperto in tutta Italia e in qualsiasi orario della giornata, nuove regole anti assem… - Albanofilosofo : @Anna_1897 Non fare la furba, che la settimana scorsa non si sapeva della 'pandemia' genoana; la presa di posizione… - infoitinterno : Coronavirus in Campania, matrimoni, comunioni e altri ricevimenti: le nuove regole da rispettare -

Ultime Notizie dalla rete : Nuove regole Area C Milano, Nuove regole da ottobre 2020 Automoto.it Coronavirus Lazio, 261 nuovi casi: 112 a Roma.

In queste ultime ore, in virtù delle nuove disposizioni, il Comando generale dei vigili ... Nonostante i solleciti degli agenti, alcune persone non si sono attenute alle regole previste, e per questo ...

Bollo auto non pagato nel 2020: cosa potrebbe accadere nel 2021

A causa dell’emergenza Coronavirus, alcuni tributi sono stati sospesi: i contribuenti tenuti al versamento delle imposte possono così tirare un sospiro di sollievo e affrontare l’emergenza con il ...

In queste ultime ore, in virtù delle nuove disposizioni, il Comando generale dei vigili ... Nonostante i solleciti degli agenti, alcune persone non si sono attenute alle regole previste, e per questo ...A causa dell’emergenza Coronavirus, alcuni tributi sono stati sospesi: i contribuenti tenuti al versamento delle imposte possono così tirare un sospiro di sollievo e affrontare l’emergenza con il ...