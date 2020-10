Napoli: visite mediche a Villa Stuart per Bakayoko (Di domenica 4 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 04 OTT - Nel pieno dello scontro tra Napoli e Juventus per la disputa della gara di questa sera all'Allianz Stadium, il club partenopeo piazza l'ultimo colpo in entrata del calciomercato. Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 04 OTT - Nel pieno dello scontro trae Juventus per la disputa della gara di questa sera all'Allianz Stadium, il club partenopeo piazza l'ultimo colpo in entrata del calciomercato.

DiMarzio : #Calciomercato | Prime immagini per #Bakayoko in Italia: visite mediche per il #Napoli - DiMarzio : #Bakayoko è sempre più vicino al #Napoli: in caso di accordo totale, visite mediche già nel weekend - AlfredoPedulla : #Bakayoko puntualissimo a #Roma per le visite #Napoli: tutto confermato, anche i dettagli ?? - marcoperillo : RT @MarcoJuric: #Calciomercato | #Napoli, è arrivato #Bakayoko. Adesso le visite mediche e poi la firma sul contratto. @SkySport @DiMarzio… - roma_magazine : MEDIASET - Bakayoko è atterrato a Roma: ora visite e la firma col Napoli -