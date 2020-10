Milly Carlucci ogni sabato è in tv, ma avete mai visto suo figlio? Si chiama Patrick ed ha una carriera brillante (Di domenica 4 ottobre 2020) Milly Carlucci è ormai tornata al timone di Ballando con le stelle, di lei sappiamo che ha due figli e che non hanno preso la strada della mamma. Se di Angelica già vi avevamo parlato, questa volta vi raccontiamo di Patrick. Di lui non sappiamo molto in quanto è sempre stato poco attratto dal mondo dello spettacolo ed i suoi profili social non sembrano essere molto aggiornati. Le Poche notizie che abbiamo su Patrick Donati ci arrivano infatti dalle sporadiche foto pubblicate sui profili social della madre, Milly Carlucci, e della sorella maggiore Angelica Krystle. Foto: Instagram/Ballando con le stelle Classe 1991 Patrick Donati è il secondo figlio della conduttrice di “Ballando con le stelle” la quale ha da ... Leggi su virali.video (Di domenica 4 ottobre 2020)è ormai tornata al timone di Ballando con le stelle, di lei sappiamo che ha due figli e che non hanno preso la strada della mamma. Se di Angelica già vi avevamo parlato, questa volta vi raccontiamo di. Di lui non sappiamo molto in quanto è sempre stato poco attratto dal mondo dello spettacolo ed i suoi profili social non sembrano essere molto aggiornati. Le Poche notizie che abbiamo suDonati ci arrivano infatti dalle sporadiche foto pubblicate sui profili social della madre,, e della sorella maggiore Angelica Krystle. Foto: Instagram/Ballando con le stelle Classe 1991Donati è il secondodella conduttrice di “Ballando con le stelle” la quale ha da ...

