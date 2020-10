Milan-Spezia | dalle 18 00 La Diretta le formazioni ufficiali | Tonali e Diaz dal 1'

(Di domenica 4 ottobre 2020) Dopo la sofferta qualificazione in Europa League ildi Stefano Pioli affronta lodi Vincenzo Italiano cercando la terza vittoria consecutiva e la testa della classifica. In emergenza in ...

IsmaelBennacer : ?? AC Milan - Spezia Calcio ?? Stadio San Siro ? 18h00 #ForzaMilan ???? - acmilan : ?? - SkySport : Milan-Spezia, dove vedere la partita in tv ? #MilanSpezia Alle 18:00 Su Sky Sport Serie A ? #SkySerieA #SkySport - freedom_4_world : RT @alessioJj_: Il Milan senza Zlatan Ibrahimovic e Leo Duarte ha giocato e vinto un doppio preliminare di Europa League, contro il Bologna… - PianetaMilan : #MilanSpezia, #Chisoli: 'Oggi gara storica, divario tecnico molto alto' -

Queste le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport del direttore sportivo del Milan Ricky Massara nel pre partita del match della terza giornata di Serie A 2020/2021 contro lo Spezia. Per la società ...Dopo la sofferta qualificazione in Europa League il Milan di Stefano Pioli affronta lo Spezia di Vincenzo Italiano cercando la terza vittoria consecutiva e la testa della classifica. In emergenza in ...