Medico Juventus | «Nessuna nuova positività al Coronavirus»

Luca Stefanini, Medico della Juventus, parla della situazione all'interno del gruppo bianconero: le sue parole dalla conferenza stampa Dalla sala stampa dell'Allianz Stadium, in conferenza ha parlato Luca Stefanini, Medico della Juventus. Le sue parole sulla situazione del gruppo bianconero dopo le due positività riscontrate nello staff. «I giocatori hanno trascorso la notte in hotel sotto la nostra sorveglianza. Dopodiché come da protocollo questa mattina hanno svolto i tamponi, l'esito è arrivato e non è stato riscontrata alcuna positività e quindi gruppo squadra ha potuto svolgere la regolare attività».

Dalla sala stampa dell'Allianz Stadium, in conferenza ha parlato Luca Stefanini, medico della Juventus. Le sue parole sulla situazione del gruppo bianconero dopo le due positività riscontrate nello ...

