Le pagelle del Benevento – Montipò insuperabile, Lapadula concreto (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Vittoria pesantissima per il Benevento che batte il Bologna al Ciro Vigorito e si porta a quota 6 punti dopo tre giornate. Di seguito le pagelle dei giallorossi: Montipò 7,5: Almeno tre grandi parate sbarrano la strada al Bologna e lanciano il Benevento verso la terza vittoria in campionato. Barrow e Skov Olsen ipnotizzati, poi è lucidissimo nel finale su Sansone. E’ il protagonista di giornata. Letizia 6,5: Barrow è un brutto cliente e deve tenere alta l’attenzione. In fase offensiva si fa vedere due volte con pericolosità, ma prima Hickey e poi Skorupski, su un velenoso tiro-cross, gli dicono di no. Glik 6,5: Quando viene attaccato in velocità patisce il gap, soprattutto con Barrow, ma nelle letture dei ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti– Vittoria pesantissima per ilche batte il Bologna al Ciro Vigorito e si porta a quota 6 punti dopo tre giornate. Di seguito ledei giallorossi: Montipò 7,5: Almeno tre grandi parate sbarrano la strada al Bologna e lanciano ilverso la terza vittoria in campionato. Barrow e Skov Olsen ipnotizzati, poi è lucidissimo nel finale su Sansone. E’ il protagonista di giornata. Letizia 6,5: Barrow è un brutto cliente e deve tenere alta l’attenzione. In fase offensiva si fa vedere due volte con pericolosità, ma prima Hickey e poi Skorupski, su un velenoso tiro-cross, gli dicono di no. Glik 6,5: Quando viene attaccato in velocità patisce il gap, soprattutto con Barrow, ma nelle letture dei ...

MondoPrimavera : ??Le #Pagelle del #Bologna a chiudere questa 3^ giornata di #Primavera1?? - dimitri_conti : #SerieA -> #ParmaVerona 1-0 Le pagelle del #Parma per @TuttoMercatoWeb - #Kurtic (7) esulta subito, #Karamoh (7) il… - Carla82495714 : RT @Corriere: Trump non accetta il confronto, Biden scivola sull’ambiente: le pagelle del duello tra ... - Lleida21 : Pagelle del competente El Murin 5 Patric 5.5 Ace 6.5 Radu ahaha SERGEJ MILINKOVIC “ONE MAN TEAM” SAVIC 10 Leiva 4… - tuttomma_it : Storie di riscatto e vittorie che disegnano scenari importanti per il futuro. Analizziamo il ritorno del circus UFC… -

Ultime Notizie dalla rete : pagelle del Le pagelle del Benevento - Montipò saracinesca, Letizia è un treno. Caprari spreca troppo TUTTO mercato WEB SAVOIA-NOCERINA 2-1, le pagelle: bene Dammacco, Garofalo impalpabile

Bottalico 5 Male, come tutto il suo reparto. Troppo spesso è in balia dei centrocampisti del Savoia. Fois 6 L’assist di inizio gara che serve a Dammacco è “al bacio”. Per il resto della sua gara poco ...

LIVERANI: «Vittoria meritata». JURIC: «Passi in avanti»

Fonte originale: : SportParma HOME - Oggi. Notizie nell'ultima mezz'ora; Kurtic segna subito, prima vittoria dell’era Krause col Verona IlParmense.net (Oggi) - Il Parma Calcio a ...

Bottalico 5 Male, come tutto il suo reparto. Troppo spesso è in balia dei centrocampisti del Savoia. Fois 6 L’assist di inizio gara che serve a Dammacco è “al bacio”. Per il resto della sua gara poco ...Fonte originale: : SportParma HOME - Oggi. Notizie nell'ultima mezz'ora; Kurtic segna subito, prima vittoria dell’era Krause col Verona IlParmense.net (Oggi) - Il Parma Calcio a ...