La fidanzata di Neymar abbandona l’intervista | “Non parlo della mia vita privata”

(Di domenica 4 ottobre 2020) “Pensavo fosse un’intervista musicale e sto davvero cercando di promuovere la mia canzone, non la miaprivata“. Queste le parole di Natalia Barulich,died ex del famoso cantante Maluma, prima di lasciare lo studio di un’emittente radiofonica per cui stava realizzando un’intervista. La moe cantante, che ha avuto in passato una relazione importante con l’artista latino, ha fatto capire di non voler tornare sulle questioni del passato.