Kluivert in partenza da Roma. Domani le visite per il Lipsia (Di domenica 4 ottobre 2020) Justin Kluivert saluta la Roma. L’attaccante è arrivato poco fa all’aeroporto di Ciampino, dove prenderà il volo che lo porterà in Germania. Domani sosterrà la visite mediche con il Lipsia. Intanto, la Roma prepara il colpo: El Shaarawy è sempre più vicino al ritorno in giallorosso, pronto a prendere il posto di Kluivert. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 ottobre 2020) Justinsaluta la. L’attaccante è arrivato poco fa all’aeroporto di Ciampino, dove prenderà il volo che lo porterà in Germania.sosterrà lamediche con il. Intanto, laprepara il colpo: El Shaarawy è sempre più vicino al ritorno in giallorosso, pronto a prendere il posto di. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

siamo_la_Roma : ?? La #Roma è pronta a riabbracciare #ElShaarawy ? Accordo trovato con lo #ShanghaiShenhua ?? Prestito secco fino a… - PagineRomaniste : #Kluivert in partenza da Ciampino, direzione #Lipsia - VIDEO #ASRoma #Calciomercato - siamo_la_Roma : ?? #Kluivert saluta #Roma ?? L'olandese in partenza da Ciampino per #Lipsia ? Prestito con obbligo di riscatto #ASRoma - clacala76 : @mimmetto81 Sono 10 giorni che si parlava di El Shaarawy, la notizia vera è la partenza di Kluivert - Andrea_DiCarlo : Impossibile pensare che la #Roma non avesse alternativa pronta, dopo la partenza di #Kluivert -