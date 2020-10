Juventus Napoli, la Lega di Serie A: “Ecco perché si deve giocare stasera” (Di domenica 4 ottobre 2020) Rinvio, no si gioca. A rischio, no partita confermata. Da ieri Juventus Napoli è una partita in bilico per tutti, tranne per i bianconeri e la Lega di Serie A che in una nota per la partita “deve essere giocata questa sera”. “In relazione alla comunicazione formale ricevuta dalla SS Napoli Calcio – si legge nella nota di via Rosellini – la Lega Serie A chiarisce che il sistema di regole in vigore deve garantire massima tutela della salute per le persone coinvolte, parità di trattamento tra i vari club, nonché rispetto dei principi di lealtà sportiva”. “Nel merito – prosegue la Lega di Serie A – è opportuno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Rinvio, no si gioca. A rischio, no partita confermata. Da ieriè una partita in bilico per tutti, tranne per i bianconeri e ladiA che in una nota per la partita “essere giocata questa sera”. “In relazione alla comunicazione formale ricevuta dalla SSCalcio – si legge nella nota di via Rosellini – laA chiarisce che il sistema di regole in vigoregarantire massima tutela della salute per le persone coinvolte, parità di trattamento tra i vari club, nonché rispetto dei principi di lealtà sportiva”. “Nel merito – prosegue ladiA – è opportuno ...

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - SerieA : Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli: - jaaws12 : RT @SerieA: Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli: - NinnyDomain : RT @SerieA: Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli: -