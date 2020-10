Juventus-Napoli, è caos: la Lega conferma il match (Di domenica 4 ottobre 2020) La Lega Serie A non cambia idea e conferma, per questa sera alle ore 20.45 all’Allianz Stadium, il regolare svolgimento del match Juventus-Napoli. Lo ha comunicato, attraverso una nota ufficiale, lo stesso organo calcistico. Una presa di posizione che ha seguito a quella dei bianconeri che, nella serata di ieri, avevano ribadito l’intenzione di scendere in campo regolarmente. IL COMUNICATO DELLA Lega CALCIO “La Lega Serie A conferma che la gara Juventus-Napoli, valida per la terza giornata di Serie A, iresta in programma per il 4 ottobre alle 20.45″. LA VICENDA A seguito della positività al Covid-19 di due giocatori del Napoli, Zielinsky ed Elmas, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 4 ottobre 2020) LaSerie A non cambia idea e, per questa sera alle ore 20.45 all’Allianz Stadium, il regolare svolgimento del. Lo ha comunicato, attraverso una nota ufficiale, lo stesso organo calcistico. Una presa di posizione che ha seguito a quella dei bianconeri che, nella serata di ieri, avevano ribadito l’intenzione di scendere in campo regolarmente. IL COMUNICATO DELLACALCIO “LaSerie Ache la gara, valida per la terza giornata di Serie A, iresta in programma per il 4 ottobre alle 20.45″. LA VICENDA A seguito della positività al Covid-19 di due giocatori del, Zielinsky ed Elmas, ...

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - ZZiliani : Mentre il Napoli non parte per Torino, la Juventus informa che ci sono due positività nello staff ma non riguardano… - mnemocs : RT @sportface2016: #JuventusNapoli, Alessandro #Antinelli: 'Rinvio decisione logica e di buon senso, ma questo in Italia è vietato' https:/… - BelpassoAlberto : RT @DiegoDeLucaTwit: Si parla di #Covid, Asl, protocolli, contagi, rischi, contatti, isolamento. Non è una questione di tifo, eppure si fa… -