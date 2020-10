Juventus-Napoli, azzurri in isolamento: si rispetta la decisione dell'Asl (Di domenica 4 ottobre 2020) Non ci sono al momento segnali dal Napoli di un possibile cambio di decisione in merito alla partenza per Torino per la sfida contro la Juventus che per la Lega di Serie A resta in programma stasera. La... Leggi su feedpress.me (Di domenica 4 ottobre 2020) Non ci sono al momento segnali daldi un possibile cambio diin merito alla partenza per Torino per la sfida contro lache per la Lega di Serie A resta in programma stasera. La...

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - ZZiliani : Mentre il Napoli non parte per Torino, la Juventus informa che ci sono due positività nello staff ma non riguardano… - ZZiliani : Dunque, il Napoli non giocherà perchè obbedisce a una legge statale che prevede la quarantena fiduciaria dopo conta… - GiErre7 : RT @DiegoDeLucaTwit: Se la Nazionale, e dunque la #Figc, in via precauzionale non convoca i calciatori del #Napoli (tra l’altro negativi, s… - ilnapolionline : Lo Monaco (Consigliere FIGC): 'Juventus-Napoli, ecco la situazione' - -