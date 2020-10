Juventus, Chiesa c’è: le cifre dell’accordo e le condizioni per il riscatto (Di domenica 4 ottobre 2020) Federico Chiesa è ad un passo dalla Juventus. La cessione in prestito di Douglas Costa al Bayern Monaco spalanca le porte all’esterno dei viola. Il numero 25 della Fiorentina firmerà un quinquennale da €4,5M netti a stagione più bonus ma dovrà prima rinnovare con i viola prima di trasferirsi alla Continassa in prestito. Juventus: Douglas Costa porta Chiesa Secondo quanto riportato da Sky Sport, il riscatto di Chiesa, fissato a 40 milioni di Euro avverrà se saranno raggiunte precise condizioni. Leggi anche:Juventus, Douglas Costa ritorna al Bayern Monaco Piazzamento nelle prime quattro nella classifica del campionato italiano, 60% delle presenze per almeno 30 minuti e raggiungimento di 10 gol e 10 assist nei ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 4 ottobre 2020) Federicoè ad un passo dalla. La cessione in prestito di Douglas Costa al Bayern Monaco spalanca le porte all’esterno dei viola. Il numero 25 della Fiorentina firmerà un quinquennale da €4,5M netti a stagione più bonus ma dovrà prima rinnovare con i viola prima di trasferirsi alla Continassa in prestito.: Douglas Costa portaSecondo quanto riportato da Sky Sport, ildi, fissato a 40 milioni di Euro avverrà se saranno raggiunte precise. Leggi anche:, Douglas Costa ritorna al Bayern Monaco Piazzamento nelle prime quattro nella classifica del campionato italiano, 60% delle presenze per almeno 30 minuti e raggiungimento di 10 gol e 10 assist nei ...

