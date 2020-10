Iva Zanicchi: «Gli immigrati vengono da noi e fanno quello che ca*** vogliono. Inaccettabile» (Di domenica 4 ottobre 2020) «Assurdo il processo a Salvini». Iva Zanicchi è dura. «Lui ha fatto le cose parlandone con il resto del governo. È stato un atto forte per richiamare l’attenzione dell’Europa, così sorniona, così indifferente». Un’Europa «che a parole è sempre pronta ad aiutare tutti ma nei fatti non aiuta nessuno. Perché diciamo la verità: la Germania non li vuole, la Francia non li vuole, la Spagna non li vuole, gli sparano nel cu… e allora li prendiamo noi?». Iva Zanicchi e il racconto del nonno in America «Io sono per l’accoglienza, ci mancherebbe altro», spiega la cantante ed ex politica italiana. «Ma mio nonno, quando è partito all’inizio del secolo scorso in America, è andato perché richiesto da altri ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 4 ottobre 2020) «Assurdo il processo a Salvini». Ivaè dura. «Lui ha fatto le cose parlandone con il resto del governo. È stato un atto forte per richiamare l’attenzione dell’Europa, così sorniona, così indifferente». Un’Europa «che a parole è sempre pronta ad aiutare tutti ma nei fatti non aiuta nessuno. Perché diciamo la verità: la Germania non li vuole, la Francia non li vuole, la Spagna non li vuole, gli sparano nel cu… e allora li prendiamo noi?». Ivae il racconto del nonno in America «Io sono per l’accoglienza, ci mancherebbe altro», spiega la cantante ed ex politica italiana. «Ma mio nonno, quando è partito all’inizio del secolo scorso in America, è andato perché richiesto da altri ...

matteosalvinimi : Iva Zanicchi: 'Assurdo processare Salvini. Non trovo elementi per poter condannare un ministro che ha fatto le cose… - Matteo48400128 : RT @matteosalvinimi: Iva Zanicchi: 'Assurdo processare Salvini. Non trovo elementi per poter condannare un ministro che ha fatto le cose pa… - anto38993696 : RT @matteosalvinimi: Iva Zanicchi: 'Assurdo processare Salvini. Non trovo elementi per poter condannare un ministro che ha fatto le cose pa… - ventoc : RT @matteosalvinimi: Iva Zanicchi: 'Assurdo processare Salvini. Non trovo elementi per poter condannare un ministro che ha fatto le cose pa… - enne_erre_ : @matteosalvinimi Iva Zanicchi, la più fine statista dell’ultimo secolo. La ricordo essere l’unica donna a partecipa… -