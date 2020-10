Il Napoli parte per Torino secondo le richieste della Lega: rifiuto ASL e questione “contatti stretti” (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Napoli parte per Torino, o almeno è questa la volontà della Lega che emerge dal comunicato che è stato diramato proprio in queste ore. Sostanzialmente, pare che la comunicazione dell’ASL che ha bloccato i partenopei prima della partenza per il capoluogo piemontese verta sulla questione dei “contatti stretti” di Zielinski. Vale a dire il calciatore del Napoli che è stato trovato positivo dopo il secondo giro di tamponi (prima che la medesima sorte toccasse ad Elmas con il terzo giro di tamponi). Il Napoli parte per Torino: richiesta Lega contro i paletti dell’ASL Il ... Leggi su bufale (Di domenica 4 ottobre 2020) Ilper, o almeno è questa la volontàche emerge dal comunicato che è stato diramato proprio in queste ore. Sostanzialmente, pare che la comunicazione dell’ASL che ha bloccato inopei primanza per il capoluogo piemontese verta sulladei “contatti stretti” di Zielinski. Vale a dire il calciatore delche è stato trovato positivo dopo ilgiro di tamponi (prima che la medesima sorte toccasse ad Elmas con il terzo giro di tamponi). Ilper: richiestacontro i paletti dell’ASL Il ...

