Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ‘fuori di seno’ [FOTO] (Di domenica 4 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci continua a regalare spettacolo, l’ex moglie di Flavio Briatore è un’assoluta protagonista dell’edizione. Il programma Mediaset è sempre più seguito dai telespettatori, anche per incidenti sexy che si sono verificati nelle ultime puntate. Uno riguarda pure la showgirl ed ex modella: durante una coreografia la canotta nera si è abbassata all’improvviso mettendo in mostra il seno. La regia ha immortalato la scena e sul web sono circolate le FOTO e qualche video. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini di Elisabetta Gregoraci. Grande Fratello Vip, spogliarello in diretta FOTO e VIDEO Grande Fratello Vip, ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 4 ottobre 2020)continua a regalare spettacolo, l’ex moglie di Flavio Briatore è un’assoluta protagonista dell’edizione. Il programma Mediaset è sempre più seguito dai telespettatori, anche per incidenti sexy che si sono verificati nelle ultime puntate. Uno riguarda pure la showgirl ed ex modella: durante una coreografia la canotta nera si è abbassata all’improvviso mettendo in mostra il seno. La regia ha immortalato la scena e sul web sono circolate lee qualche video. Sfoglia laGALLERY in alto con tutte le immagini diVip, spogliarello in direttae VIDEOVip, ...

