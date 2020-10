Giro d’Italia 2020: tappa 4 ottobre in streaming e diretta tv (Di domenica 4 ottobre 2020) Oggi, 4 ottobre 2020, tornerà in onda il Giro d’Italia con la seconda tappa, che si svolgerà ancora in Sicilia e sarà come di consueto in onda in diretta sulle reti Rai. La 103esima edizione della manifestazione ciclistica si concluderà il 25 ottobre. La giornata televisiva in rosa inizierà alle 11.35 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con il Villaggio di Partenza e, dalle 12.35, con l’Anteprima Giro. A partire dalle 14.00 la linea passerà invece a Rai2 (streaming a questo link) per la tappa vera e propria, a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla tappa (alle 16.30 circa). Giro d’Italia ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 4 ottobre 2020) Oggi, 4, tornerà in onda ild’Italia con la seconda, che si svolgerà ancora in Sicilia e sarà come di consueto in onda insulle reti Rai. La 103esima edizione della manifestazione ciclistica si concluderà il 25. La giornata televisiva in rosa inizierà alle 11.35 su RaiSport +HD (a questo link) con il Villaggio di Partenza e, dalle 12.35, con l’Anteprima. A partire dalle 14.00 la linea passerà invece a Rai2 (a questo link) per lavera e propria, a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla(alle 16.30 circa).d’Italia ...

giroditalia : ?? Flying @GannaFilippo at Stage 1 Giro d’Italia 2020! Watch now the Last KM! Are you ready to Fly? ?? Ganna vola al… - giroditalia : The Giro d'Italia 2020 has started! È partito il Giro d'Italia 2020! #Giro - pisto_gol : Pelle d’oca. Quando lo sport è qualcosa di più Il Giro d’Italia - diVirgilioA : RT @Italia: Parlando di arte arabo-normanna, da non perdere una visita a Cefalù, uno dei @BorghiPiuBelli d'Italia, e alla sua maestosa Catt… - Fanta_Cycling : ????? Giro d’Italia ???? Ecco i favoriti di #Fantacycling per la seconda tappa ????? #Giro2020 #giroditalia -

