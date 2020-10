Donald Trump torna in video: "Qui cure miracolose. La mascherina? Dovevo stare in prima linea" (Di domenica 4 ottobre 2020) In un nuovo video postato su Twitter il presidente Usa Donald Trump ha fatto sapere che tornerà al lavoro al più presto per «riprendere la campagna elettorale dove è stata interrotta». Dall'ospedale militare Walter Reed, dove si trova ricoverato per Covid-19, ha però avvertito che «i prossimi giorni saranno il vero test». Poi ha rassicurato: «Le terapie che sto assumendo e quelle che sono arrivate hanno del miracoloso». «Non avevo scelta» che espormi al virus, ha detto Trump nel video diffuso su Twitter dall'ospedale militare Walter Reed dove si trova ricoverato. Il presidente Usa si è rifiutato di attenersi alle raccomandazioni di base sulla salute pubblica, compreso l'uso della mascherina. ... Leggi su iltempo (Di domenica 4 ottobre 2020) In un nuovopostato su Twitter il presidente Usaha fatto sapere che tornerà al lavoro al più presto per «riprendere la campagna elettorale dove è stata interrotta». Dall'ospedale militare Walter Reed, dove si trova ricoverato per Covid-19, ha però avvertito che «i prossimi giorni saranno il vero test». Poi ha rassicurato: «Le terapie che sto assumendo e quelle che sono arrivate hanno del miracoloso». «Non avevo scelta» che espormi al virus, ha dettoneldiffuso su Twitter dall'ospedale militare Walter Reed dove si trova ricoverato. Il presidente Usa si è rifiutato di attenersi alle raccomandazioni di base sulla salute pubblica, compreso l'uso della. ...

matteosalvinimi : In Italia e nel mondo, chi festeggia la malattia di un uomo o di una donna, chi arriva ad augurare la morte del pro… - Quirinale : Messaggio del Presidente #Mattarella ???? al Presidente degli Stati Uniti d'America Donald #Trump ????: «Desidero formu… - HuffPostItalia : 'L'età e il peso di Donald Trump potrebbero causare gravi complicanze con Covid-19' - SerenaConsole : RT @fradicioni: Dopo che Donald Trump è risultato positivo a coronavirus, Segretario di Stato cancella tappa in Mongolia e Corea del Sud de… - RepubblicaTv : Trump vs. Biden, il dibattito immaginato da Fabio Celenza è esilarante: Per Propaganda Live, il programma di Diego… -