Dolore immenso per Elettra Lamborghini | “Ho perso la parte più importante della mia vita” Foto

E' morto il cavallo di Elettra Lamborghini, non ce l'ha fatta a superare un'operazione con cui la cantante ha tentato di salvarle la vita. Erano insieme da 16 anni e in un lungo e doloroso post Elettra spiega cosa significhi per lei questa perdita ma anche il perché della scelta dell'operazione. Credeva andasse tutto bene, era sicura che l'animale avrebbe superato tutto ma oggi Elettra Lamborghini è distrutta dal dolore per la sua Lolita che aveva 21 anni. Una brutta colica a cui non c'era rimedio se non un intervento che in tanti le avevano detto non avrebbe superato. Lei ci ha provato lo stesso, l'alternativa era farla sopprimere e non ha voluto.

Covid, Mattarella: "Preoccupati per aumento contagi e dolore per vittime"

"Non posso tacere la preoccupazione per l'aumento del ritmo del contagio della pandemia e il dolore per le vittime che ancora giorno per giorno dobbiamo registrare". Lo ha affermato il Presidente dell ...

