Covid-19, nuovo caso positivo ad Atrani: turista in quarantena (Di domenica 4 ottobre 2020) Covid-19 a Salerno, studente del Tasso in quarantena: si attende il tampone 4 ottobre 2020 L'Asl di Salerno ha comunicato un caso di positività al Covid-19 ad Atrani. Si tratta di una turista ... Leggi su salernotoday (Di domenica 4 ottobre 2020)-19 a Salerno, studente del Tasso in: si attende il tampone 4 ottobre 2020 L'Asl di Salerno ha comunicato undi positività al-19 ad. Si tratta di una...

MarcoBellinazzo : Asl 1 di Napoli che ha competenza giuridica in materia di covid e isolamenti riconosciuta anche da ministero della… - Corriere : Il nuovo Dpcm: numero limitato alle feste e chiusura anticipata dei locali. L’esercito per i controlli - Corriere : Il nuovo Dpcm: numero limitato alle feste e chiusura anticipata dei locali. L’esercit... - Dodalu3 : RT @StaseraItalia: Nuovo Dpcm: non è escluso che l'esercito possa tornare a presidiare le strade per verificare il rispetto delle norme con… - FanClubMGiletti : Il covid irrompe di nuovo anche sul campionato di calcio: quali regole adottare in caso di atleti positivi? Il cal… -