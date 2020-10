Chiesa Juventus, “Corriere dello Sport” conferma: ore cruciali per l’accordo (Di domenica 4 ottobre 2020) Chiesa Juventus – L’obiettivo numero uno dei bianconeri, ormai è risaputo da tempo, è Federico Chiesa. L’attaccante esterno della Fiorentina è il rinforzo ideale per l’attacco, anche perché può coprire più ruoli. E dunque essere utilizzato a seconda anche dello schema deciso da Pirlo, che pensa ad una Juventus camaleontica. Chiesa Juventus, le ultimissime sul talento viola Come riporta Il Corriere dello Sport, sono ore cruciali per capire se il calciatore viola arriverà o meno a Torino. Il quotidiano sottolinea come prima di poter cercare di concludere l’affare è necessaria un’altra partenza dopo quella di Rugani. Ma per adesso non sembrano ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 4 ottobre 2020)– L’obiettivo numero uno dei bianconeri, ormai è risaputo da tempo, è Federico. L’attaccante esterno della Fiorentina è il rinforzo ideale per l’attacco, anche perché può coprire più ruoli. E dunque essere utilizzato a seconda ancheschema deciso da Pirlo, che pensa ad unacamaleontica., le ultimissime sul talento viola Come riporta Il CorriereSport, sono oreper capire se il calciatore viola arriverà o meno a Torino. Il quotidiano sottolinea come prima di poter cercare di concludere l’affare è necessaria un’altra partenza dopo quella di Rugani. Ma per adesso non sembrano ...

ZZiliani : + + + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + + + È quasi fatta per Chiesa alla Juventus. Lunedì visite mediche,… - tuttosport : #Chiesa fino alla fine: la #Juve non perde le speranze ?? - forumJuventus : GdS: 'Juventus-Chiesa alla stretta finale: 48 ore per il sì, serve una cessione. De Sciglio e Douglas Costa fanno m… - ClaPirozziADP10 : @AlfredoPedulla D’accordo. Ci sarebbero ancora i tempi per altri acquisti per la Juventus, tra cui quello di Chiesa… - bornjuventino : RT @NickCecca: #Milik tra Everton e Fiorentina, ma i viola devono prima cedere Chiesa alla Juventus -