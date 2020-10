Calcio caos, la Lega di A: “Juve-Napoli si può giocare. Casi così sono previsti, vale il protocollo elaborato da governo e Figc” (Di domenica 4 ottobre 2020) Prima l’annuncio dello stop al match da parte del ministro della Salute, Roberto Speranza, poi l’atteso comunicato della Lega di Serie A che ripete quanto dichiarato nella serata di sabato: “Da protocollo la partita si può giocare”. Con il Napoli che, però, non è partito per la trasferta di Torino, rimanendo in quarantena nel ritiro di Castelvolturno come da ultime disposizioni dell’Asl campana. Si è creato il caos intorno al big match delle 20.45 di domenica tra Juventus e Napoli. Una vicenda che tiene appese le due società e tutto il Calcio italiano per le possibili conseguenze sul prosieguo del campionato. “È già deciso che Juve-Napoli non si giocherà. Ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Prima l’annuncio dello stop al match da parte del ministro della Salute, Roberto Speranza, poi l’atteso comunicato delladi Serie A che ripete quanto dichiarato nella serata di sabato: “Dala partita si può”. Con ilche, però, non è partito per la trasferta di Torino, rimanendo in quarantena nel ritiro di Castelvolturno come da ultime disposizioni dell’Asl campana. Si è creato ilintorno al big match delle 20.45 di domenica tra Juventus e. Una vicenda che tiene appese le due società e tutto ilitaliano per le possibili conseguenze sul prosieguo del campionato. “È già deciso che Juve-non si giocherà. Ma ...

