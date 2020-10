Bielorussia: media, almeno 100.000 in piazza a Minsk (Di domenica 4 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 04 OTT - Sono almeno 100.000 i manifestanti radunatisi nel centro di Minsk per protestare contro Alexander Lukashenko: lo scrive l'agenzia russa Interfax che cita fonti giornalistiche ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 04 OTT - Sono100.000 i manifestanti radunatisi nel centro diper protestare contro Alexander Lukashenko: lo scrive l'agenzia russa Interfax che cita fonti giornalistiche ...

Bielorussia: Consiglio europeo, adottare misure restrittive senza indugio - Il Consiglio europeo sostiene la necessità di imporre ...

Bielorussia: Consiglio europeo, adottare misure restrittive senza indugio - Il Consiglio europeo sostiene la necessità di imporre ...