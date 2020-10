Aumento Contagi a Scuola, Domani Riunione Straordinaria Miur e Iss. Azzolina: “Non Vogliamo Richiudere” (Di domenica 4 ottobre 2020) Dopo i mille casi di Contagi nelle scuole avvenuti fino ad oggi, Domani Ministero dell’Istruzione e l’Istituto superiore di sanità si riuniranno per decidere come procedere con la didattica in presenza. Nonostante i dati, la Ministra Azzolina non ha dato segni di allarmismo, anzi ha confermato di essere numeri che non spaventano in quanto nella … Leggi su youreduaction (Di domenica 4 ottobre 2020) Dopo i mille casi dinelle scuole avvenuti fino ad oggi,Ministero dell’Istruzione e l’Istituto superiore di sanità si riuniranno per decidere come procedere con la didattica in presenza. Nonostante i dati, la Ministranon ha dato segni di allarmismo, anzi ha confermato di essere numeri che non spaventano in quanto nella …

