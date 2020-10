Anticipazioni Una Vita lunedì 5 ottobre 2020 (Di domenica 4 ottobre 2020) Lunedì 5 ottobre 2020 – Cosa ha in mente Cinta?: i genitori di Cinta scoprono che la giovane non vuole partecipare alla festa e ne restano sorpresi conoscendo il suo temperamento. A tal proposito temono che dietro questa riluttanza si nasconda un segreto e per questo decidono di tenerla d’occhio. Che cosa ha in mente di fare Cinta? L'articolo Anticipazioni Una Vita lunedì 5 ottobre 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni (Di domenica 4 ottobre 2020) Lunedì 5– Cosa ha in mente Cinta?: i genitori di Cinta scoprono che la giovane non vuole partecipare alla festa e ne restano sorpresi conoscendo il suo temperamento. A tal proposito temono che dietro questa riluttanza si nasconda un segreto e per questo decidono di tenerla d’occhio. Che cosa ha in mente di fare Cinta? L'articoloUnalunedì 5News Programmi Tv.

gelsgels25 : RT @TheYorrick: @tvblogit Anticipazioni? Basta copiare incollare una puntata precendente. Ormai trasmissione sempre uguale. - zazoomblog : Una Vita anticipazioni 4 ottobre: la tragedia di Camino - #anticipazioni #ottobre: #tragedia - _LuDiLu_ : RT @Chirchi_: Ma ora come passa una settimana senza sapere cosa succederà ad Arturo! Non potete mettere queste anticipazioni! #BakeOffItalia - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni domenica 4 ottobre: Sanem fa una sorpresa a Can - Notiziedi_it : Una vita, anticipazioni spagnole: Felipe lascia Acacias 38, direzione Austria -