Allerta Meteo, nuovo fronte di maltempo sul Centro/Nord: sfuriata di piogge e temporali tra stasera e domani (Di domenica 4 ottobre 2020) Allerta Meteo – Dopo una generale tregua del maltempo nelle ore notturne e in quelle prime mattutine, salvo disturbi soltanto localizzati, l’annunciato, nuovo peggioramento sulle aree Centro settentrionali è già in atto dalle ore centrali odierne. Le nubi stanno aumentando su tutti i settori Alpini e prealpini, localmente anche sulle pianure Centro orientali del Nord, sulla Toscana, naturalmente sulla Liguria e su diversi settori centrali, soprattutto interni appenninici, con locali piogge o rovesci associati. In queste ore prime pomeridiane, rovesci e locali temporali più intensi sono attivi tra i settori appenninici della Toscana settentrionale, quelli emiliani-romagnoli, soprattutto ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 4 ottobre 2020)– Dopo una generale tregua delnelle ore notturne e in quelle prime mattutine, salvo disturbi soltanto localizzati, l’annunciato,peggioramento sulle areesettentrionali è già in atto dalle ore centrali odierne. Le nubi stanno aumentando su tutti i settori Alpini e prealpini, localmente anche sulle pianureorientali del, sulla Toscana, naturalmente sulla Liguria e su diversi settori centrali, soprattutto interni appenninici, con localio rovesci associati. In queste ore prime pomeridiane, rovesci e localipiù intensi sono attivi tra i settori appenninici della Toscana settentrionale, quelli emiliani-romagnoli, soprattutto ...

La Regione ribadisce l'allerta gialla di Arpa Piemonte nel nord del Piemonte, nella pianura settentrionale (che riguarda 6 delle 8 province, compresa Biella), nelle valli Belbo, Bormida e Scrivia

Allerta meteo nel Lazio, previsti temporali

Ancora allerta meteo nel Lazio. Il Centro Funzionale Regionale sulla base delle previsioni meteo (precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli

