Allerta meteo nel Lazio, previsti temporali: ecco da quando, tutte le info (Di domenica 4 ottobre 2020) Ancora Allerta meteo nel Lazio. Il Centro Funzionale Regionale sulla base delle previsioni meteo (precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati) ha valutato dal pomeriggio di oggi, 04/10/2020, e per le successive 18-24 ore un'Allerta meteo. E' Allerta gialla idrogeologica per temporali oggi, domenica 4 ottobre, sulle Zone: A (Bacini Costieri Nord), B (Bacino Medio Tevere), C (Appennino di Rieti) e D (Roma). Per domani, invece, è Allerta gialla idrogeologica per temporali su tutte le zone d'Allerta. su Il Corriere della Città.

