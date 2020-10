Acquisto immobile cointestato: cos’è e come funziona il meccanismo (Di domenica 4 ottobre 2020) Acquisto immobile cointestato: cos’è e come funziona il meccanismo Qui di seguito vogliamo affrontare una questione pratica che non raramente può presentarsi, sia in caso di beni lasciati in eredità sia in altre diverse situazioni in cui è in gioco comunque un immobile cointestato per una certa ragione. Il punto è capire come sia possibile acquistare l’altra metà dell’immobile cointestato, ovvero attraverso quali regole e meccanismi la persona interessata e cointestataria può diventare proprietaria dell’intero bene. Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sul diritto di prelazione sugli immobili o urbana, ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 4 ottobre 2020): cos’è eilQui di seguito vogliamo affrontare una questione pratica che non raramente può presentarsi, sia in caso di beni lasciati in eredità sia in altre diverse situazioni in cui è in gioco comunque unper una certa ragione. Il punto è capiresia possibile acquistare l’altra metà dell’, ovvero attraverso quali regole e meccanismi la persona interessata e cointestataria può diventare proprietaria dell’intero bene. Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sul diritto di prelazione sugli immobili o urbana, ...

immobilioit : RT @immobilioit: Acquisto immobile non conforme da ristrutturare - teknoring_com : #BonusMobili La data dell'inizio dei lavori di ristrutturazione deve precedere quella in cui vengono acquistati i m… - LuciaLaVita1 : RT @lamuebasta: Un bando in regione e con (toh) un solo partecipante. Acquisto dell'immobile al doppio del suo prezzo. Per un cineporto. A… - nocomment_x : RT @lamuebasta: Un bando in regione e con (toh) un solo partecipante. Acquisto dell'immobile al doppio del suo prezzo. Per un cineporto. A… - BCarazzolo : RT @lamuebasta: Un bando in regione e con (toh) un solo partecipante. Acquisto dell'immobile al doppio del suo prezzo. Per un cineporto. A… -