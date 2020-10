Uomo di 48 anni trovato morto in auto. Era scomparso da dieci giorni (Di sabato 3 ottobre 2020) Immagine d'archivio È stato un passante a lanciare l'allarme. L'odore che proveniva dal mezzo abbandonato era nauseante. Da qui la chiamata ai vigili urbani che a loro volta hanno avvisato la Polizia ... Leggi su romatoday (Di sabato 3 ottobre 2020) Immagine d'archivio È stato un passante a lanciare l'allarme. L'odore che proveniva dal mezzo abbandonato era nauseante. Da qui la chiamata ai vigili urbani che a loro volta hanno avvisato la Polizia ...

guerini_lorenzo : A cento anni dalla nascita rendiamo omaggio al Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa: un uomo dello Stato, un uomo che ha… - Corriere : «Mamma, papà vi amo. Ora devo seguire l’uomo col cappuccio nero. Non ho più tempo. Perdonatemi» - Agenzia_Ansa : E' un pachistano di 18 anni, conosciuto dalla polizia per reati comuni, il principale autore dell'attentato di oggi… - AuditoriumPdM : «M. L’uomo della Provvidenza» è il secondo dei romanzi della trilogia mussoliniana di Antonio Scurati, racconta gli… - StileJuve2006 : RT @_Vfilo_: @DanieleRugani Sei arrivato che eri un ragazzino e te ne vai da uomo, marito e addirittura padre... Grazie per il tuo aiuto in… -