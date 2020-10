Udinese | Gotti | “Ci è mancato solo il gol Siamo in ritardo di condizione e con l’infermeria piena”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 4 ottobre 2020) Luca, mister dell', ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara persa dai friulani contro la Roma.LE PAROLE DIcaption id="attachment 1031743" align="alignnone" width="1024", getty images/caption"Pedro è tra i 3-4 giocatori più divertenti che abbia mai visto, mi dispiace che si sia sbloccato stasera ma non mi stupisce la sua qualità, non è mai fine a sè stesso. Ci èil gol questa sera, in queste tre partite è andata così, tutto quello che poteva andare male è andato male. Dobbiamo ripartire da queste prestazioni, abbiamo creato sempre più occasioni degli altri.indie abbiamo l'infermeria piena. Sicuramente Pereyra e ...