“Ucciso da 4 immigrati tunisini, fermiamo l’immigrazione”: notizia del 2015, anche la vittima era un immigrato (Di sabato 3 ottobre 2020) Un meme che riporta la triste storia di un uomo ucciso da 4 immigrati tunisini a sprangate circola nuovamente in questi giorni. Usiamo l’avverbio nuovamente in quanto la notizia è del 2015, così come il post che aveva pubblicato il meme, ma le condivisioni sono ripartite e gli utenti più distratti sono convinti che si tratti di una tragedia attuale. Prova a difendere la moglie da uno stupro collettivo. Ucciso a sprangate da quattro immigrati tunisini. Per dire basta a questa folle politica sull’immigrazione: condividi La notizia è del 2015 Era il 2 maggio 2015 quando Repubblica riportava la notizia dell’arresto di Nizar Brahim 23 anni, Marouane Tebra, ... Leggi su bufale (Di sabato 3 ottobre 2020) Un meme che riporta la triste storia di un uomo ucciso da 4a sprangate circola nuovamente in questi giorni. Usiamo l’avverbio nuovamente in quanto laè del, così come il post che aveva pubblicato il meme, ma le condivisioni sono ripartite e gli utenti più distratti sono convinti che si tratti di una tragedia attuale. Prova a difendere la moglie da uno stupro collettivo. Ucciso a sprangate da quattro. Per dire basta a questa folle politica sull’immigrazione: condividi Laè delEra il 2 maggioquando Repubblica riportava ladell’arresto di Nizar Brahim 23 anni, Marouane Tebra, ...

