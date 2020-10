(Di sabato 3 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 03 OTT - Settimo risultato consecutivo pesantemente al di sotto dei valori pre-- 57 punti su 100, 12 in meno rispetto a settembre 2019 - per l''indice di fiducia del viaggiatore ...

iconanews : Turismo: Confturismo, passato choc Covid, resta recessione - confturismo_it : 'Per rilanciare il settore del #turismo 'l'ultima spiaggia' è il Recovery fund. Il Governo indirizzi le risorse pe… - fisco24_info : Turismo: Confturismo, passato choc Covid, resta recessione: Ormai crisi strutturale, piccola ripresa per città d'ar… - cristianovilla9 : @angelocandido @anucara @EBNTurismo @GiuseppeConteIT @dariofrance @CatalfoNunzia @federalberghi @fipeconf… -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo Confturismo

Agenzia ANSA

È quanto si legge in una nota di Confcommercio-Confturismo. «In un contesto che di giorno in giorno si aggrava anziché migliorare, le misure di sostegno al turismo attualmente disponibili non sono ..."In un contesto che di giorno in giorno si aggrava anziché migliorare, le misure di sostegno al turismo attualmente disponibili non sono assolutamente sufficienti - dichiara il presidente di ...