Torino | Fassino | “Non ci sono le condizioni per alleanza Pd-M5s”

(Di sabato 3 ottobre 2020) ROMA – "Non ci sono le condizioni a Torino per un alleanza organica del PD con i 5 Stelle per un candidato unico sindaco perche' il giudizio sull'amministrazione grillina a Torino e' fortemente negativo". Questo ha dichiarato Piero Fassino, ex sindaco di Torino (PD) intervenendo alla trasmissione Omnibus su La7 condotta da Frediano Finucci. Fassino ha confermato che non intende candidarsi alle prossime amministrative del 2021.