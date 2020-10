Tale e Quale Show, trionfa Pago nei panni di Fabrizio Moro - (Di sabato 3 ottobre 2020) Straordinaria imitazione di Pago ieri sera a Tale e Quale. Lo Show di Rai1 condotto da Carlo Conti ancora una volta campione d’ascolti del venerdi sera (con 3.782.191 con il 18,42) svela una incredibile performance di Pago nei panni di Fabrizio Moro. L’artista sardo è stato in grado riprodurre la voce roca e graffiante, ma anche calda e avvolgente del cantautore romano interpretando alla perfezione il brano “Portami via” successo del Festival di Sanremo del 2017. Dopo l’esibizione di Pago lunga standing ovation del pubblico in studio e lodi da parte dei giudici Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme e del quarto giudice Ubaldo Pantani. Fonte RaiPlay Redazione  Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 ottobre 2020) Straordinaria imitazione diieri sera a. Lodi Rai1 condotto da Carlo Conti ancora una volta campione d’ascolti del venerdi sera (con 3.782.191 con il 18,42) svela una incredibile performance dineidi. L’artista sardo è stato in grado riprodurre la voce roca e graffiante, ma anche calda e avvolgente del cantautore romano interpretando alla perfezione il brano “Portami via” successo del Festival di Sanremo del 2017. Dopo l’esibizione dilunga standing ovation del pubblico in studio e lodi da parte dei giudici Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme e del quarto giudice Ubaldo Pantani. Fonte RaiPlay Redazione 

