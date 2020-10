Tale e Quale Show 2020 | il vincitore della terza puntata del 2 ottobreVIDEO

Tale e Quale Show 2020: il vincitore della terza puntata del 2 ottobre(VIDEO) (Di sabato 3 ottobre 2020) Tale e Quale Show 2020 il vincitore della terza puntata del 2 ottobre 2020 è Pago che canta “Portami Via” di Fabrizio Moro. Ecco il video. Ieri, venerdì 2 ottobre è andata in onda la terza puntata della decima edizione di Tale e Quale Show. Il varietà di Rai 1 andato in onda ieri sera, come ogni venerdì alle 21:15 circa su Rai 1, è condotto da Carlo Conti. Le regole sono sempre le stesse: i concorrenti si esibiscono ogni settimana, imitando cantanti, sia con la voce che nell’aspetto e nelle movenze. La terza puntata di ieri ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 3 ottobre 2020)ildel 2 ottobreè Pago che canta “Portami Via” di Fabrizio Moro. Ecco il video. Ieri, venerdì 2 ottobre è andata in onda ladecima edizione di. Il varietà di Rai 1 andato in onda ieri sera, come ogni venerdì alle 21:15 circa su Rai 1, è condotto da Carlo Conti. Le regole sono sempre le stesse: i concorrenti si esibiscono ogni settimana, imitando cantanti, sia con la voce che nell’aspetto e nelle movenze. Ladi ieri ...

