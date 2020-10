Si stacca una lastra di marmo in aula: Bongiorno ferita, esce dal processo in sedia a rotelle (video) (Di sabato 3 ottobre 2020) In aula si stacca una lastra di marmo pesante 50 Kg: l’avvocato Giulia Bongiorno si ferisce alla gamba, ed esce dal processo Salvini in sedia a rotelle. A raccontare quella che è davvero un’incredibile vicenda, che dell’increscioso, è lo stesso leader della Lega. Il quale, parlando in conferenza stampa della mattinata e dell’udienza che lo ha visto protagonista a Catania, a un certo punto si è rivolto direttamente al ministro Bonafede. Rilevando: «Voglio raccontare una nota a margine davvero surreale». E dire surreale è davvero dire poco (vedere il video linkato dal sito del Corriere della sera per credere)… processo a Salvini, si ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 ottobre 2020) Insiunadipesante 50 Kg: l’avvocato Giuliasi ferisce alla gamba, eddalSalvini in. A raccontare quella che è davvero un’incredibile vicenda, che dell’increscioso, è lo stesso leader della Lega. Il quale, parlando in conferenza stampa della mattinata e dell’udienza che lo ha visto protagonista a Catania, a un certo punto si è rivolto direttamente al ministro Bonafede. Rilevando: «Voglio raccontare una nota a margine davvero surreale». E dire surreale è davvero dire poco (vedere illinkato dal sito del Corriere della sera per credere)…a Salvini, si ...

